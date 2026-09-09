Nuits de Champagne // Le Chœur des Nuits Troyes
lundi 19 octobre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Nuits de Champagne // Le Chœur des Nuits
Centre de Congrès de l’Aube Espace Champagne Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 18:30:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-19
Pendant la semaine du festival, venez partager une ou plusieurs soirées avec un chef(fe) de chœur et un musicien de l’équipe musicale de Chanson Contemporaine, pour partager l’apprentissage et l’interprétation d’une chanson du répertoire des artistes programmés dans le cadre du festival.
De l’émotion et du bonheur à coup sûr !
Entrée libre sur réservation via un formulaire à venir. .
Centre de Congrès de l’Aube Espace Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est
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English :
L’événement Nuits de Champagne // Le Chœur des Nuits Troyes a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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