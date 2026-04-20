Nuits de Champagne / Renan Luce Troyes
Nuits de Champagne / Renan Luce Troyes lundi 19 octobre 2026.
Troyes
Nuits de Champagne / Renan Luce
Théâtre de la Madeleine Troyes Aube
Tarif : 36 – 36 – 36 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 20:30:00
fin : 2026-10-19
Date(s) :
2026-10-19
Repenti a vingt ans, c’était mon premier album. Ses treize chansons ont mené leur vie et sont maintenant de vieilles amies à qui je rends visite de temps en temps. Mais vingt ans ce n’est pas rien, cela mérite de vraies retrouvailles où l’on se serre dans les bras, où l’on s’amuse de ce que l’on est devenu. On y pointera le petit coup de vieux qu’on a pris ici, l’affection que l’on garde là…Surtout, ce sont des personnages qu’il me tarde de retrouver, des petits court-métrages à faire revivre. Treize chansons que je rejouerai sur scène, dans l’ordre du disque, durant vingt concerts, en quête de celui que j’étais en 2006. Je ne crois pas m’être trop trahi, mais suis prêt à me repentir de nouveau. Renan Luce .
Théâtre de la Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est
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English :
L’événement Nuits de Champagne / Renan Luce Troyes a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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