Nuits de la lecture Exposition cartes postales Nos villes et nos campagnes sont si belles ! Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie

Nuits de la lecture Exposition cartes postales Nos villes et nos campagnes sont si belles !

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 10:00:00

fin : 2026-01-24 12:30:00

Date(s) :

2026-01-21 2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24

Participez à l’exposition de cartes postales anciennes sur le thème Nos villes et campagnes sont si belles ! à l’occasion des Nuits de la lecture. Dans le hall de la Médiathèque. .

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 37 mediatheque@hautbearn.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuits de la lecture Exposition cartes postales Nos villes et nos campagnes sont si belles !

L’événement Nuits de la lecture Exposition cartes postales Nos villes et nos campagnes sont si belles ! Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn