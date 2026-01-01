Nuits de la lecture Exposition cartes postales Nos villes et nos campagnes sont si belles ! Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie
Nuits de la lecture Exposition cartes postales Nos villes et nos campagnes sont si belles ! mercredi 21 janvier 2026.
Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Début : 2026-01-21 10:00:00
fin : 2026-01-24 12:30:00
2026-01-21 2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24
Participez à l’exposition de cartes postales anciennes sur le thème Nos villes et campagnes sont si belles ! à l’occasion des Nuits de la lecture. Dans le hall de la Médiathèque. .
Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 37 mediatheque@hautbearn.fr
