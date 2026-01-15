Spectacle de danse Dans Son(s) Ensemble Art Danse Studio Oloron-Sainte-Marie

Spectacle de danse Dans Son(s) Ensemble

Art Danse Studio 14 Rue Mozart Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Art danse studio vous donne rendez-vous au public pour son premier spectacle de la saison, Dans Son[s] Ensemble –

pour fêter mes 10 ans , au profit des Restos du coeur. .

Art Danse Studio 14 Rue Mozart Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 07 04 artdansestudio64@gmail.com

