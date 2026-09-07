Nuits des Chauves-souris à Saint-Sulpice (Savoie), Saint-Sulpice, Saint-Sulpice

Informations pratiques

Nuits des Chauves-souris à Saint-Sulpice (Savoie) Samedi 12 septembre, 18h30 Saint-Sulpice Savoie

Gratuit et pour tous publics

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T18:30:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T18:30:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00

Jeux pour enfants, conférence, projection du film “Une vie de Grand rhinolophe”, balade acoustique à la tombée de la nuit

Saint-Sulpice Salle polyvalente Saint-Sulpice 73160 157 route du Chef-Lieu Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « sorpyanim73160@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 82 27 23 87 »}]

Venez découvrir le monde de ces mammifères méconnus ! Chauves-souris animation Jeux pour enfants

Manuel Bouron