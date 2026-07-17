Randonnée anniversaire du GHSS, Saint-Sulpice 60430, Saint-Sulpice

Informations pratiques

Randonnée anniversaire du GHSS Samedi 19 septembre, 10h00 Saint-Sulpice 60430 Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Groupe Historique de Saint-Sulpice célèbre un moment important de son histoire : ses 10 ans d’existence.

Pour marquer cet anniversaire, l’association organise un rallye original et convivial, ouvert à tous. Cette animation prendra la forme d’une visite guidée en images, invitant les participants à (re)découvrir le patrimoine local à travers un parcours ponctué d’étapes visuelles, d’énigmes et d’anecdotes historiques.

Ce rallye est une occasion unique d’explorer autrement les richesses de Saint-Sulpice, en mêlant observation, réflexion et plaisir de la découverte. Petits et grands pourront ainsi participer à cette aventure ludique, conçue pour mettre en valeur l’histoire et les trésors du territoire.

Rejoignez-nous pour célébrer ensemble une décennie de passion pour le patrimoine !

Saint-Sulpice 60430 20 rue des écoles 60430 Sulpice Saint-Sulpice 60430 Oise Hauts-de-France

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Groupe Historique de Saint-Sulpice célèbre un moment important de son histoire : ses 10 ans d’existence.