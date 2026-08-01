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AGENDA · Saint-Sulpice

Concert à Saint-Sulpice Mélanges musicaux Saint-Sulpice

samedi 22 août 2026 · Saint-Sulpice

Concert à Saint-Sulpice Mélanges musicaux Saint-Sulpice

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Eglise
Ville
46160 Saint-Sulpice
Département
Lot
Tarif
Participation libre

Saint-Sulpice

Concert à Saint-Sulpice Mélanges musicaux

Eglise Saint-Sulpice Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Mélanges musicaux réunit trois musiciens autour d’un concert associant piano et violoncelle

Mélanges musicaux réunit trois musiciens autour d’un concert associant piano et violoncelle. Dan Burrowes et Anita Strevens au violoncelle accompagnent Eleanor Tagart au piano pour une rencontre musicale dans le cadre de l’église Saint-Sulpice.

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Eglise Saint-Sulpice 46160 Lot Occitanie   clod.landes46@gmail.com

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English :

Mélanges musicaux brings together three musicians for a concert featuring piano and cello

L’événement Concert à Saint-Sulpice Mélanges musicaux Saint-Sulpice a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Figeac

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