Concert à Saint-Sulpice Mélanges musicaux Saint-Sulpice
samedi 22 août 2026 · Saint-Sulpice
Informations pratiques
Saint-Sulpice
Concert à Saint-Sulpice Mélanges musicaux
Eglise Saint-Sulpice Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Mélanges musicaux réunit trois musiciens autour d’un concert associant piano et violoncelle
Mélanges musicaux réunit trois musiciens autour d’un concert associant piano et violoncelle. Dan Burrowes et Anita Strevens au violoncelle accompagnent Eleanor Tagart au piano pour une rencontre musicale dans le cadre de l’église Saint-Sulpice.
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Eglise Saint-Sulpice 46160 Lot Occitanie clod.landes46@gmail.com
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English :
Mélanges musicaux brings together three musicians for a concert featuring piano and cello
L’événement Concert à Saint-Sulpice Mélanges musicaux Saint-Sulpice a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Figeac