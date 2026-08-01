Informations pratiques

Suin

Nuits des étoiles

Esplanade de l’église Suin Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-15 01:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Le foyer rural de Suin vous invite à participer aux deux Nuits des étoiles les 14 et 15 août 2026.

Organisées par le Curieux du ciel, club astronomique de Gueugnon, elles se dérouleront en trois temps

Observation du coucher du soleil

Présentation du Système solaire

Observation du ciel (planètes et divers objets célestes) avec animateurs et télescopes.

Rendez-vous à partir de 20h30 sur le parvis de l’église.

Participation 3€ (gratuit pour les moins de 12 ans) .

Esplanade de l’église Suin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 16 30 69 jl.outin@orange.fr

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English : Nuits des étoiles

L’événement Nuits des étoiles Suin a été mis à jour le 2026-08-03 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III