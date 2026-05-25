Nuits d’été 14 juillet Illzach

Illzach

Nuits d’été 14 juillet

1 avenue des Rives de l’Ill Illzach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14 23:59:00

Date(s) :

2026-07-14

À Illzach, laissez-vous emporter par une soirée pleine d’énergie et de poésie gourmandises proposées par les associations locales, DJ set festif, spectacle de rue aussi drôle qu’étrange, puis feu d’artifice pour illuminer la nuit. Un rendez-vous à partager en famille ou entre amis, entre émotions, musique et émerveillement.

Dès 19h, rejoignez l’Espace Liberté pour une soirée festive, gourmande et lumineuse, portée par les associations illzachoises qui proposeront de quoi se régaler en sucré comme en salé.

À partir de 19h30, DJ SOFT LIGHT lancera l’ambiance avec un set joyeux, entre variétés d’hier et tubes d’aujourd’hui. Puis, à la tombée de la nuit, laissez-vous happer par TRAK , le spectacle de rue de la compagnie Système Paprika. Théâtre physique, cirque, musique et machinerie s’y entremêlent dans une création visuelle aussi étrange que jubilatoire, où les peurs, petites ou grandes, sont collectées, triturées et transformées en un grand débarras poétique.

Accessible dès 6 ans, ce moment nocturne promet une expérience à la fois drôle, mystérieuse et pleine d’énergie, à partager en famille ou entre amis.

À 23h, le feu d’artifice embrasera le ciel d’Illzach, avant le retour de DJ SOFT LIGHT pour prolonger la fête en musique. 0 .

1 avenue des Rives de l’Ill Illzach 68110 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 52 18 81 renseignements@espace110.org

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English :

In Illzach, let yourself be carried away by an evening full of energy and poetry: delicacies offered by local associations, a festive DJ set, a street show as funny as it is strange, then fireworks to light up the night. An event to share with family and friends, full of emotion, music and wonder.

L’événement Nuits d’été 14 juillet Illzach a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace