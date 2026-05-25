Illzach

Nuits d’été Spectacle et crémation du bûcher

avenue des Rives de l’Ill Illzach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

L’Espace Liberté à Illzach célèbre l’arrivée de l’été dans une ambiance festive et familiale. Spectacle musical en déambulation, bal dansant, fête foraine et crémation du bûcher de la Saint-Jean rythmeront cette soirée pleine de surprises.

L’Espace Liberté à Illzach vous invite à fêter l’arrivée de l’été dans une ambiance joyeuse et familiale.

Dès 19h, laissez-vous surprendre par les performances en déambulation de L’Homme-Orchestre, imaginé par la compagnie La Mue/tte. Relié à son instrumentarium par un jeu de fils et de poulies, l’artiste devient à lui seul musicien, marionnettiste et véritable homme-spectacle. Une performance aussi physique que musicale, portée par des rythmes aux accents sud-américains.

À partir de 20h, place au bal dansant avec DJ SOFT LIGHT, qui fera vibrer la soirée au fil d’une sélection musicale festive et variée. À 23h, la traditionnelle crémation du bûcher de la Saint-Jean viendra illuminer la nuit, avant le retour de DJ SOFT LIGHT aux platines dès 23h15 pour faire danser toutes les générations jusqu’à la fin de la soirée.

Les forains seront également présents pour le bonheur des petits comme des grands. 0 .

avenue des Rives de l’Ill Illzach 68110 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 52 18 81

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English :

Espace Liberté in Illzach celebrates the arrival of summer in a festive, family-friendly atmosphere. A strolling musical show, a dance party, a funfair and the cremation of the Midsummer bonfire will set the pace for an evening full of surprises.

L’événement Nuits d’été Spectacle et crémation du bûcher Illzach a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace