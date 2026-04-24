Nuits Européennes des musées Saint-Thélo
Nuits Européennes des musées Saint-Thélo samedi 23 mai 2026.
Saint-Thélo
Nuits Européennes des musées
Maison des Toiles Saint-Thélo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre de la nuit Européenne des Musées, les deux musées de la Route du Lin seront ouverts. Visites libres des expositions permanentes et expositions temporaires
À 20 h 00 , à la Maison des Toiles à Saint-Thélo visite guidée de l’exposition temporaire Jeanne Malivel, rdv à la Maison des Toiles puis visite de l’Atelier musée du Tissage pour la deuxième partie de l’exposition. Inclus dans le tarif d’entrée. Réservation conseillée. .
Maison des Toiles Saint-Thélo 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 56 38 26
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English :
L’événement Nuits Européennes des musées Saint-Thélo a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Bretagne Centre
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