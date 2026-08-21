AGENDA · Merville
Numéri’ville, Médiathèque De Merville, Merville
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque De Merville · Merville
Informations pratiques
Numéri’ville 2 et 3 octobre Médiathèque De Merville Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Numéri’ville est un événement visant à faire découvrir au grand public les usages du numérique avec au programme :
- rétro gaming
- Repair café
- réalité virtuelle
- impression 3D
- cyber sécurité
- intelligence artifictielle……
Médiathèque De Merville 19 Rue du Pont de Pierre 59660 Merville Merville 59660 Nord Hauts-de-France 0640443492 https://www.lesperluette-flandrelys.fr/
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
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