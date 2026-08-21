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Numéri’ville, Médiathèque De Merville, Merville

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque De Merville · Merville

Numéri’ville, Médiathèque De Merville, Merville

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque De Merville
Adresse
19 Rue du Pont de Pierre 59660 Merville
Ville
59660 Merville
Département
Nord

Numéri’ville 2 et 3 octobre Médiathèque De Merville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Numéri’ville est un événement visant à faire découvrir au grand public les usages du numérique avec au programme :

  • rétro gaming
  • Repair café
  • réalité virtuelle
  • impression 3D
  • cyber sécurité
  • intelligence artifictielle……

Médiathèque De Merville 19 Rue du Pont de Pierre 59660 Merville Merville 59660 Nord Hauts-de-France 0640443492 https://www.lesperluette-flandrelys.fr/
Biblis en folie 2026

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