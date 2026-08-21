Numéri’ville, Médiathèque De Merville, Merville

Informations pratiques

Numéri’ville 2 et 3 octobre Médiathèque De Merville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Numéri’ville est un événement visant à faire découvrir au grand public les usages du numérique avec au programme :

rétro gaming

Repair café

réalité virtuelle

impression 3D

cyber sécurité

intelligence artifictielle……

Médiathèque De Merville 19 Rue du Pont de Pierre 59660 Merville Merville 59660 Nord Hauts-de-France 0640443492 https://www.lesperluette-flandrelys.fr/

Biblis en folie 2026

©ministère de la Culture