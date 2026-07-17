Nyon Beach Rugby, Nyon Rugby Club, Nyon

Informations pratiques

Nyon Beach Rugby Samedi 18 juillet, 10h00 Nyon Rugby Club District de Nyon

Spectacteur CHF 0, Une équipe de 8 personnes, 1 boisson et 1 repas inclus CHF 150

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T20:00:00+02:00

Rejoignez-nous à la Jetée de Nyon pour une journée de touch rugby mixte, à partir de 10h00. Les équipes s’affronteront sur le sable dans une ambiance conviviale, pendant que les spectateurs profiteront du cadre exceptionnel au bord du lac.

Nyon Rugby Club Route de Genève 37 Nyon 1260 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://nyonrugby.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://nyonrugby.com/nyon-rugby-camp »}, {« type »: « email », « value »: « contact@adrdn.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « +41766303421 »}]

Venez encourager les équipes et passer un excellent moment !

©Nyon Région Tourisme