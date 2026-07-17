Nyon Beach Rugby, Nyon Rugby Club, Nyon
samedi 18 juillet 2026 · Nyon Rugby Club · Nyon
Informations pratiques
Nyon Beach Rugby Samedi 18 juillet, 10h00 Nyon Rugby Club District de Nyon
Spectacteur CHF 0, Une équipe de 8 personnes, 1 boisson et 1 repas inclus CHF 150
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T20:00:00+02:00
Rejoignez-nous à la Jetée de Nyon pour une journée de touch rugby mixte, à partir de 10h00. Les équipes s’affronteront sur le sable dans une ambiance conviviale, pendant que les spectateurs profiteront du cadre exceptionnel au bord du lac.
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Venez encourager les équipes et passer un excellent moment !
©Nyon Région Tourisme
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