O, Father Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 19:00 –

Gratuit : non Prix libre – Entrée dans la limite des places disponibles Tout public

O, FATHERPièce de théâtre du dramaturge péruvien Daniel Fernández, interprétée par l’acteur péruvien Carlos Casella- Espagnol surtitré en français -O, Father est une autofiction théâtrale dans laquelle un dramaturge entreprend d’écrire une pièce sur son père récemment décédé, convaincu que seule la scène pourra lui arracher les réponses que la vie lui a refusées.En convoquant ses souvenirs, ses silences et ses blessures, il tente de reconstruire la voix d’un homme qu’il a aimé sans jamais vraiment le comprendre. Entre humour, cruauté et tendresse, la pièce interroge la masculinité héritée, les violences invisibles de l’éducation, le poids du silence familial et le vertige de découvrir trop tard que ceux qu’on aime restent parfois des inconnus. Cet événement est proposé dans le cadre de Brillos, les cultures queer en Amérique latine hispanophone**, à découvrir du 6 juin au 12 juillet 2026 à l’Espace Cosmopolis.**

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



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