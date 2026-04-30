Ô FEST’ festival Montaigu-Vendée
Ô FEST’ festival Montaigu-Vendée samedi 24 octobre 2026.
Montaigu-Vendée
Ô FEST’ festival
La Guyonnière Montaigu-Vendée Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 19:00:00
fin : 2026-10-24 02:00:00
Date(s) :
2026-10-24
.
La Guyonnière Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire ofest.contact@gmail.com
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English :
L’événement Ô FEST’ festival Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Terres de Montaigu
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