Ô feu ma terre!, Bibliothèque La Capelle les Boulogne, La Capelle-lès-Boulogne

Informations pratiques

Ô feu ma terre! Samedi 12 septembre, 11h00 Bibliothèque La Capelle les Boulogne Pas-de-Calais

La flaque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00

Coline Marescaux vient performer son livre Ô feu ma terre ! paru aux éditions L ’Arbre à

paroles.

Une voix appelle, réveille le cœur-poème et secoue l’enfant arraché au silence. Les mots d’

Ô feu ma terre ! d’abord ravalés comme des cailloux dans la gorge, roulent tandis que la

terre tremble et que le futur vacille. Le corps devient faille, souffle, battement.

Cette renaissance ne sera pas tranquille, la vie n’est pas tranquille, elle remue, mais au

cœur des secousses s’ouvre un passage vers la vie, vers l’autre, vers un nous relié.

Colline Marescaux est poétesse et performeuse installée dans la région Hauts-de-France. Sa

spécificité est de défendre la poésie comme un art vivant et scénique, à la croisée de la

littérature et du spectacle vivant. Après un parcours théâtral (Cie Théâtre de l’Ordinaire, Cie

Protéo), elle poursuit depuis dix ans une recherche autour d’une poésie de proximité au

plus proche des publics.

Bibliothèque La Capelle les Boulogne 206 avenue de la forêt, La Capelle-lès-Boulogne La Capelle-lès-Boulogne 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Théâtre

La flaque