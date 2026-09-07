Visite guidée du jardin de Conteval, Parc et jardin du château de Conteval, La Capelle-lès-Boulogne

samedi 19 septembre 2026 · Parc et jardin du château de Conteval · La Capelle-lès-Boulogne

Informations pratiques

Visite guidée du jardin de Conteval 19 et 20 septembre Parc et jardin du château de Conteval Pas-de-Calais

6€ gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Viste commentée du parc de Conteval : visite historique et botanique.

Parc et jardin du château de Conteval 124 Avenue de la Forêt, 62360 La Capelle-lès-Boulogne, France La Capelle-lès-Boulogne 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France http://www.conteval.fr La demeure élevée à la fin du XVIIIe siècle ne se visite pas. Cet édifice atypique dans le Boulonnais, domine un parc paysager en amphithéâtre, ouvrant sur la campagne, sans doute dû au botaniste Dumont de Courset. Le parc ouvert au public, a été complété à la fin du XIXe siècle par un parc à l’anglaise avec un grand potager, dû au paysagiste Eugène Houlet. Parking.

Viste commentée du parc de Conteval : visite historique et botanique

© Sébastien Hoyer