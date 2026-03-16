Ô mon bateau Mini régate d’objets flottants Port de Brigneau Moëlan-sur-Mer

Ô mon bateau Mini régate d’objets flottants

Port de Brigneau Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Mini régate d’objets flottants construits avec des matériaux de récupération.

Les participants fabriquent leur bateau.

Inscription des équipes sur HelloAsso 5€ par équipage

Les bateaux doivent être décorés et les navigateurs déguisés en accord avec le thème choisi pour le bateau (thème libre).

Possibilité d’avoir un cahier des modèles pour des bateaux en carton.

Propulsion avec des pagaies.

Un jury attribuera 3 prix

– le bateau le plus rapide,

– le bateau le plus beau

– les déguisements les plus réussis

Une buvette et une sono assureront l’animation pendant que les spectateurs regarderont les bateaux à quai puis sur l’eau. .

Port de Brigneau Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English : Ô mon bateau Mini régate d’objets flottants

L’événement Ô mon bateau Mini régate d’objets flottants Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS