O Ode à la douceur Stefan Kinsman La Frontera Théâtre Quintaou / Petite salle Anglet

Informations pratiques

Anglet

O Ode à la douceur Stefan Kinsman La Frontera

Théâtre Quintaou / Petite salle 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-28 20:00:00

fin : 2027-04-28 21:00:00

Date(s) :

2027-04-28

Une prouesse circassienne, toute en douceur et sensibilité.

Tout agrès est fait de matière et offre au corps une manière unique de bouger, d’être. Chaque corps offre à la matière une façon unique d’exister. Partant de ce constat, Stefan Kinsman, virtuose de la Roue Cyr, propose un spectacle hommage à cet agrès qui dépasse la simple performance physique. C’est un voyage sensible, profondément intime, dans lequel la matière prend vie.

Après Searching for John, son dernier seul en scène, Stefan Kinsman rompt avec les faux-semblants d’un personnage théâtral pour partager, sans masque, sa vision intime du cirque. Ce cheminement artistique révèle un cirque épuré et sincère qui se concentre sur la relation entre le corps et la matière. .

Théâtre Quintaou / Petite salle 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 73 00

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English : O Ode à la douceur Stefan Kinsman La Frontera

L’événement O Ode à la douceur Stefan Kinsman La Frontera Anglet a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Anglet