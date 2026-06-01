Ô Village Fête de la musique O village Couzeix

Couzeix

Ô Village Fête de la musique

O village 1 Allée du Stade Couzeix Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 23:30:00

Date(s) :

2026-06-21

La guinguette Ô Village vous invite à célébrer la Fête de la Musique dans une ambiance festive et estivale ! À partir de 18h les enfants pourront s’amuser toute la soirée dans les jeux gonflables. Dès 19h, laissez-vous tenter par une initiation à la danse swing avant de poursuivre la soirée avec Lindy Lim à 21h. À partir de 23h30, Rauz Armada prendra le relais pour faire vibrer le public au son d’un répertoire groove et funky. .

O village 1 Allée du Stade Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine ovillage87@gmail.com

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English : Ô Village Fête de la musique

L’événement Ô Village Fête de la musique Couzeix a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Limoges Métropole