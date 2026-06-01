Visite guidée du château du Mas de l’Âge, Château du Mas de l’Âge, Couzeix

Visite guidée du château du Mas de l’Âge 19 et 20 septembre Château du Mas de l’Âge Haute-Vienne

Visites limitées à 18 personnes à la fois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du château du Mas de l’Âge, commentée par les propriétaires.

Un bar sera ouvert sur place pour proposer une petite restauration et des boissons.

Château du Mas de l’Âge 8 route de Bellac, 87270 Couzeix Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 67 69 43 99 https://chateau-masdelage.fr/fr https://www.instagram.com/castel_limoges?igsh=MXEyd251ZmM2a3VrYQ%3D%3D [{« type »: « link », « value »: « https://chateau-masdelage.fr/fr »}] Niché dans un paysage verdoyant aux abords immédiats de Limoges, le château du Mas de l’Âge se dévoile avec discrétion au cœur d’un parc arboré aux allures de jardin secret.

Ce lieu confidentiel, chargé d’histoire, offre un cadre naturel propice au ressourcement, aux retrouvailles ou à la célébration de moments d’exception. Entre calme, beauté et authenticité, il invite à une véritable parenthèse hors du temps, à la croisée de la nature et du patrimoine. Parking sur place

Visite guidée du château du Mas de l’Âge, commentée par les propriétaires.

©LeaChevereau