Visite commentée : osez pousser les portes de la Grande Loge de France, Espace Subrosa, Couzeix

Informations pratiques

Visite commentée : osez pousser les portes de la Grande Loge de France 19 et 20 septembre Espace Subrosa Haute-Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Programme

Visite commentée des temples maçonniques et des locaux attenants.

Présentation de l’histoire et des valeurs de la Grande Loge de France.

Échanges avec les membres présents.

Exposition sur la symbolique maçonnique.

Conférence dimanche à 15h : « Devenir franc-maçon de la Grande Loge de France en 2026 : des valeurs pour l’avenir », par Gérard Bentéjac, passé premier adjoint du Grand Maître de la Grande Loge de France.

Espace Subrosa 17, avenue Maryse Bastié, 87270 Couzeix Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine parking

PROGRAMME

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