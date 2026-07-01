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Visite commentée : osez pousser les portes de la Grande Loge de France, Espace Subrosa, Couzeix

samedi 19 septembre 2026 · Espace Subrosa · Couzeix

Visite commentée : osez pousser les portes de la Grande Loge de France, Espace Subrosa, Couzeix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Espace Subrosa
Adresse
17, avenue Maryse Bastié, 87270 Couzeix
Ville
87270 Couzeix
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite commentée : osez pousser les portes de la Grande Loge de France 19 et 20 septembre Espace Subrosa Haute-Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Programme

  • Visite commentée des temples maçonniques et des locaux attenants.
  • Présentation de l’histoire et des valeurs de la Grande Loge de France.
  • Échanges avec les membres présents.
  • Exposition sur la symbolique maçonnique.
  • Conférence dimanche à 15h : « Devenir franc-maçon de la Grande Loge de France en 2026 : des valeurs pour l’avenir », par Gérard Bentéjac, passé premier adjoint du Grand Maître de la Grande Loge de France.

Espace Subrosa 17, avenue Maryse Bastié, 87270 Couzeix Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine parking
PROGRAMME

©subrosa

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