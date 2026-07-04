Informations pratiques

Couzeix

4ème édition de l’Open International de Squash Féminin

136 Route de l’Hippodrome Couzeix Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-21

Vivez l’intensité de la 4ème édition de l’Open International de Squash Féminin , en partenariat avec la fédération, pour sa 7ᵉ étape française. Le squash, sport olympique pour Los Angeles 2028, gagne en popularité avec des compétitions diffusées sur TV Sport et des matchs internationaux dans des lieux prestigieux.

Pour l’occasion, un terrain vitré sera installé sur un court de tennis du club, avec des tribunes pouvant accueillir 150 spectateurs. Pas moins de 24 joueuses professionnelles seront présentes.

Dotation 15 000€. Programme complet à venir prochainement. .

136 Route de l’Hippodrome Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 26 04 couzeixcountrysquash@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 4ème édition de l’Open International de Squash Féminin

L’événement 4ème édition de l’Open International de Squash Féminin Couzeix a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Limoges Métropole