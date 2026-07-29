Journée Solidaire Couzeix
dimanche 6 septembre 2026 · Couzeix
Informations pratiques
Couzeix
Journée Solidaire
87270 Allée Maurice Genevoix Couzeix Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Rendez-vous a Couzeix pour une journée solidaire au profit des projets éducatifs de l’association Assib’Arts au Togo. Au programme des ateliers de danse africaine, percussions, théâtre, peinture et djembel danse, ainsi que des stands artisanaux, des specialités togolaises, une pésentation de l’association, un spectacle de marionnettes, des animations et démonstrations de danse et de percussions. La journée se terminera en musique avec un bal poussière ouvert à tous. Venez partager un moment convivial, découvrir la culture togolaise et soutenirune belle cause! .
87270 Allée Maurice Genevoix Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 57 68 10 assiba02@gmail.com
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English : Journée Solidaire
L’événement Journée Solidaire Couzeix a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Limoges Métropole
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