Informations pratiques

Couzeix

Journée Solidaire

87270 Allée Maurice Genevoix Couzeix Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Rendez-vous a Couzeix pour une journée solidaire au profit des projets éducatifs de l’association Assib’Arts au Togo. Au programme des ateliers de danse africaine, percussions, théâtre, peinture et djembel danse, ainsi que des stands artisanaux, des specialités togolaises, une pésentation de l’association, un spectacle de marionnettes, des animations et démonstrations de danse et de percussions. La journée se terminera en musique avec un bal poussière ouvert à tous. Venez partager un moment convivial, découvrir la culture togolaise et soutenirune belle cause! .

87270 Allée Maurice Genevoix Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 57 68 10 assiba02@gmail.com

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English : Journée Solidaire

L’événement Journée Solidaire Couzeix a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Limoges Métropole