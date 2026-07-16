Informations pratiques

Couzeix

Journée du Patrimoine Château du Mas de l’Âge

8 Route de Bellac Couzeix Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Partez à la découverte du château du Mas de l’Âge lors d’une visite guidée exceptionnelle. Cette demeure, dont les origines remontent au XVe siècle, dévoile son histoire à travers son architecture, ses salles remarquables et son parc arboré. Les visiteurs pourront explorer un lieu chargé de mémoire, ancien château féodal entouré de douves et d’étangs, aujourd’hui soigneusement restauré. Au fil de la visite, découvrez les grandes étapes de son évolution, les familles qui l’ont occupé et les éléments patrimoniaux qui font de ce monument un témoin précieux de l’histoire du Limousin. Une immersion dans un site d’exception, entre patrimoine, nature et art de vivre.

Limite de 18 personnes par visite .

8 Route de Bellac Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 69 43 99

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English : Journée du Patrimoine Château du Mas de l’Âge

L’événement Journée du Patrimoine Château du Mas de l’Âge Couzeix a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Limoges Métropole