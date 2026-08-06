Informations pratiques

Couzeix

Ici, nos savoir-faire Visite Reviplast

3 Rue Jean Mermoz Couzeix Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 09:00:00

fin : 2026-10-27 10:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Créée en 2008, Reviplast est un acteur majeur dans le recyclage des thermo-plastiques rigides. Nous valorisons plus de 9000 tonnes de matières plastiques par an, autrefois destinées à l’enfouissement ou l’incinération, et intervenons dans toute la France pour collecter, trier, broyer et valoriser ces matières.

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et certifiés ISO 14001, RECYCLASS et GPI.

La visite comprend une partie théorique, en salle de réunion pour évoquer l’historique de l’entreprise, puis une visite des ateliers durant laquelle nous suivons la transformation de la matière, de son entrée sur notre site jusqu’à sa forme finale. Le process met en avant la complexité de nos métiers et l’importance du savoir faire et de la connaissance matière de nos opérateurs.

Chaussures fermées obligatoires. Gilets haute-sécurité, bouchons d’oreilles fournis. .

3 Rue Jean Mermoz Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 77 80 contact@reviplast.fr

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English : Ici, nos savoir-faire Visite Reviplast

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Reviplast Couzeix a été mis à jour le 2026-08-06 par CRT Nouvelle-Aquitaine