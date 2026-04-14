OAC / Olympique Lyonnais II, Stade Pibarot, Alès
OAC / Olympique Lyonnais II, Stade Pibarot, Alès samedi 25 avril 2026.
OAC / Olympique Lyonnais II Samedi 25 avril, 18h30 Stade Pibarot Gard
Entrée générale : 7€ / Tarif réduit : 5€ / Moins de 12 ans : gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T18:30:00+02:00 – 2026-04-25T20:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T18:30:00+02:00 – 2026-04-25T20:30:00+02:00
Stade Pibarot Chemin des Sports, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.olympique-ales-cevennes.fr »}]
24e journée de National 3. Match Foot
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