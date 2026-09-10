Oathbreaker II, Théâtre du Vieux Saint-Étienne, Rennes

Informations pratiques

Oathbreaker II Samedi 19 septembre, 18h00 Théâtre du Vieux Saint-Étienne Ille-et-Vilaine

A partir de 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

FREYJA CATCH – LE CATCH FÉMININ INTERNATIONAL INVESTIT UNE ANCIENNE ÉGLISE À RENNES

Le 19 septembre 2026, le Théâtre du Vieux Saint-Étienne se transforme en véritable arène de catch pour une soirée exceptionnelle mêlant sport, spectacle, patrimoine et univers nordique.

À Rennes, le catch s’invite dans un lieu pour le moins inattendu. Le Théâtre du Vieux Saint-Étienne, ancienne église emblématique du patrimoine rennais, accueillera le samedi 19 septembre un événement entièrement consacré au catch féminin, avec un plateau international réunissant des catcheuses venues de plusieurs pays européens et des États-Unis.

Organisée par Freyja Catch, association rennaise engagée dans le développement du catch féminin et la promotion des femmes dans le sport, cette nouvelle soirée marque une étape importante dans le développement du projet.

Au total, 10 catcheuses venues de France, d’Angleterre, d’Écosse, d’Allemagne et des États-Unis seront réunies à Rennes pour plusieurs affrontements.

Parmi elles figurera notamment Gianna Capri, qui évolue notamment à la WWE, ainsi que plusieurs catcheuses importantes de la scène européenne.

Mais avant même le début du show principal, le public sera plongé dans l’univers de Freyja Catch avec un préshow inédit : « Combat of the Realms », une confrontation opposant les guerrières de Freyja Catch à des catcheurs masculins.

Le tout dans une ambiance fortement inspirée des univers vikings et nordiques.

UNE ANCIENNE ÉGLISE TRANSFORMÉE EN ARÈNE DE CATCH

C’est probablement l’une des images les plus insolites de cette soirée : un ring de catch installé au cœur d’une ancienne église rennaise.

Le Théâtre du Vieux Saint-Étienne, lieu chargé d’histoire au cœur de Rennes, changera complètement d’atmosphère le temps d’une soirée.

Habituellement consacré au spectacle vivant et aux événements culturels, le bâtiment accueillera cette fois un ring, des catcheuses internationales, des entrées spectaculaires, des lumières, de la musique et un public surplombant cette arène depuis les gradins.

Cette confrontation entre patrimoine et culture populaire constitue l’une des particularités majeures de l’événement.

Le choix du lieu n’est d’ailleurs pas anodin. Freyja Catch souhaite proposer des événements qui sortent des cadres traditionnels du catch et qui permettent de toucher un public plus large.

Le 19 septembre, les murs de l’ancienne église résonneront donc d’une manière assez inhabituelle : les chants du public, les musiques d’entrée et les impacts du ring remplaceront pour quelques heures l’ambiance habituelle du Théâtre du Vieux Saint-Étienne.

Le décor sera également parfaitement adapté à l’univers imaginé pour cette soirée, avec une identité visuelle et narrative inspirée des mythologies et des univers nordiques et vikings.

« COMBAT OF THE REALMS » : LES GUERRIÈRES DE FREYJA FACE AUX HOMMES

Avant le lancement du show principal, Freyja Catch proposera un pré-show spécialement conçu pour cette soirée : « Combat of the Realms ».

Le principe est simple : les guerrières de Freyja Catch vont affronter des catcheurs masculins dans une confrontation qui opposera deux camps.

Cette bataille servira de véritable introduction à l’univers de la soirée.

Inspiré de l’imaginaire des grandes batailles nordiques, « Combat of the Realms » mettra en scène des guerriers et des guerrières qui s’affronteront pour défendre leur royaume et prendre le dessus sur leurs adversaires.

Ce pré-show permettra également de mettre immédiatement en avant l’identité de Freyja Catch : des femmes qui prennent toute leur place dans un univers traditionnellement considéré comme masculin.

L’affrontement entre les deux camps donnera ainsi le coup d’envoi de la soirée avant de laisser place au show principal 100 % féminin et international.

Le public pourra donc assister à une première confrontation originale entre hommes et femmes avant de découvrir le plateau international réuni pour le reste de la soirée.

« Combat of the Realms » constitue également une manière de prolonger l’univers nordique de l’événement et de donner au public l’impression d’assister à une véritable bataille entre différents royaumes.

UN SHOW 100 % FÉMININ ET INTERNATIONAL

Une fois le pré-show terminé, place au cœur de la soirée : un spectacle de catch entièrement consacré aux femmes.

Dix catcheuses venues de différents pays se retrouveront sur le ring du Théâtre du Vieux Saint-Étienne.

La France, l’Angleterre, l’Écosse, l’Allemagne et les États-Unis seront représentés, offrant au public rennais un plateau international rarement réuni dans une même soirée à Rennes.

Parmi les noms annoncés figure notamment Gianna Capri, qui évolue notamment à la WWE.

Elle sera accompagnée de plusieurs catcheuses majeures de la scène européenne, venues à Rennes pour participer à cet événement.

Chaque participante possède son propre style, sa personnalité et son univers. Certaines privilégient un catch très technique, d’autres misent davantage sur la puissance, la vitesse ou le spectacle.

Cette diversité permet de proposer une soirée particulièrement variée, dans laquelle les affrontements ne se ressemblent pas.

Pour les passionnés de catch, c’est l’occasion de découvrir des talents internationaux réunis sur un même plateau.

Pour les personnes qui connaissent moins la discipline, c’est également une manière de découvrir toute la richesse du catch féminin contemporain.

LE TITRE DE FREYJA CATCH EN JEU

L’un des grands moments de la soirée sera également la défense du titre de Freyja Catch.

La ceinture est actuellement détenue par Princesse Lauriana, qui devra remettre son titre en jeu face à JGU, une adversaire déterminée à repartir de Rennes avec la ceinture, après se l’être fait honteusement volé lors du dernier show.

Le championnat représente l’un des éléments centraux de l’identité de Freyja Catch.

Au-delà de la ceinture elle-même, il symbolise l’ambition de l’association de construire une véritable scène autour du catch féminin et de permettre aux catcheuses de se confronter dans un cadre compétitif.

La défense du titre constituera donc l’un des moments particulièrement attendus de la soirée.

Pour la championne, l’objectif sera de conserver son titre dans un contexte particulièrement difficile : devant le public rennais et face à une adversaire prête à tout pour redevenir la nouvelle championne de Freyja Catch.

Théâtre du Vieux Saint-Étienne Théâtre du Vieux Saint-Étienne Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Une ancienne église transformée en arène de catch ! 10 catcheuses internationales s’affrontent à Rennes pour un show 100 % féminin, entre sport, spectacle et ambiance viking. catch Vikings