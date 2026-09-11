Objectif Cathédrales à Autun, Cathédrale Saint-Lazare, Autun

Informations pratiques

Objectif Cathédrales à Autun 18 et 19 septembre Cathédrale Saint-Lazare Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez découvrir 200 ans d’histoire de la photographie à travers celle de la cathédrale.

Dès l’apparition des premiers procédés photographiques, les cathédrales ont été abondamment photographiées dans le cadre de l’étude des édifices ou des objets mobiliers, pendant les campagnes de travaux ou encore au lendemain de sinistres… L’exposition retrace ainsi plus d’un siècle d’histoire de ces monuments. Les photographies, réalisées de 1883 à nos jours, témoignent à la fois de l’évolution des techniques photographiques et des transformations des cathédrales de la région au fil du temps.

Cette exposition se décline dans les six cathédrales de Bourgogne-Franche-Comté à Autun, Besançon, Dijon, Nevers, Saint-Claude et Sens. Vous pourrez en apprendre plus sur ces monuments exceptionnels et l’histoire de la photographie.

L’exposition Objectif cathédrales, réalisée par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne-Franche-Comté, est labellisée « Bicentenaire de la photographie ».

Cathédrale Saint-Lazare Place du Terreau, 71400 Autun, France Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’exposition Objectif cathédrales, réalisée par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne-Franche-Comté, présente le patrimoine photographique et la richesse des cathédrales…

© Gaëlle Huber – DRAC BFC