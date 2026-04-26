Folles

Objectif pêche au lac du Pont à l’Âge 15 juillet

Lac du Pont à l’Age Folles Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:00:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Cet été, la Fédération organise des demi-journées de découverte de la pratique de la pêche sur le lac du Pont-à-l’Âge. Ne laissez pas passer votre chance de découvrir le plaisir d’être au bord de l’eau seul, entre amis ou en famille. Vous êtes accompagnés d’un moniteur guide de pêche, diplômé d’État, dont l’objectif est de vous faire découvrir différentes techniques de pêche tout en passant un moment agréable et convivial au bord de l’eau. L’objectif est de vous faire découvrir la pêche des cyprinidés (gardon, brème, rotengle, carpe, tanche …) en mettant en pratique différentes techniques telles que la pêche au coup, au feeder ou de la carpe. Du matériel de pêche de qualité vous est mis à disposition par la fédération. .

Lac du Pont à l’Age Folles 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 34 77 j.barret@federation-peche87.com

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English : Objectif pêche au lac du Pont à l’Âge 15 juillet

L’événement Objectif pêche au lac du Pont à l’Âge 15 juillet Folles a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Monts du Limousin