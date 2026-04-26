Objectif pêche au lac du Pont à l’Âge 12 août Folles
Objectif pêche au lac du Pont à l’Âge 12 août Folles mercredi 12 août 2026.
Folles
Objectif pêche au lac du Pont à l’Âge 12 août
Lac du Pont à l’Age Folles Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:00:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Cet été, la Fédération organise des demi-journées de découverte de la pratique de la pêche sur le lac du Pont-à-l’Âge. Ne laissez pas passer votre chance de découvrir le plaisir d’être au bord de l’eau seul, entre amis ou en famille. Vous êtes accompagnés d’un moniteur guide de pêche, diplômé d’État, dont l’objectif est de vous faire découvrir différentes techniques de pêche tout en passant un moment agréable et convivial au bord de l’eau. L’objectif est de vous faire découvrir la pêche des cyprinidés (gardon, brème, rotengle, carpe, tanche …) en mettant en pratique différentes techniques telles que la pêche au coup, au feeder ou de la carpe. Du matériel de pêche de qualité vous est mis à disposition par la fédération. .
Lac du Pont à l’Age Folles 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 34 77 j.barret@federation-peche87.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Objectif pêche au lac du Pont à l’Âge 12 août
L’événement Objectif pêche au lac du Pont à l’Âge 12 août Folles a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Monts du Limousin
À voir aussi à Folles (Haute-Vienne)
- Objectif pêche au lac du Pont à l’Âge 15 juillet Folles 15 juillet 2026
- Objectif pêche au lac du Pont à l’Âge 30 juillet Folles 30 juillet 2026
- Objectif pêche au lac du Pont à l’Âge 28 août Folles 28 août 2026