Folles

Visite guidée Le dolmen des Goudours

Village du Cluzeau Folles Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Venez en visiteur, repartez en ami ! Suivez Sylvie au départ du village du Cluzeau. Vous allez longer une piste de 1 km et faire un grand bon dans le passé. Au bout de celle-ci se trouve le dolmen des Goudours. Ce dernier a été restauré en 2006. Sylvie vous dévoile son histoire et vous décrit les nombreux objets qui ont été découverts lors des fouilles. L’après-midi, encore une belle découverte dans cette commune le majestueux viaduc de Rocherolles au-dessus de la Gartempe. Et toujours en compagnie de Sylvie, notre Greeter originaire de Folles ! .

Village du Cluzeau Folles 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 09 28 tourisme@montsdulimousin.fr

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English : Visite guidée Le dolmen des Goudours

L’événement Visite guidée Le dolmen des Goudours Folles a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Monts du Limousin