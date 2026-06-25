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Visite guidée Le dolmen des Goudours Folles

Visite guidée Le dolmen des Goudours Folles

Visite guidée Le dolmen des Goudours Folles jeudi 23 juillet 2026.

Adresse
Village du Cluzeau
Ville
87250 Folles
Département
Haute-Vienne
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Folles

Visite guidée Le dolmen des Goudours

Village du Cluzeau Folles Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:30:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Venez en visiteur, repartez en ami ! Suivez Sylvie au départ du village du Cluzeau. Vous allez longer une piste de 1 km et faire un grand bon dans le passé. Au bout de celle-ci se trouve le dolmen des Goudours. Ce dernier a été restauré en 2006. Sylvie vous dévoile son histoire et vous décrit les nombreux objets qui ont été découverts lors des fouilles. L’après-midi, encore une belle découverte dans cette commune le majestueux viaduc de Rocherolles au-dessus de la Gartempe. Et toujours en compagnie de Sylvie, notre Greeter originaire de Folles !   .

Village du Cluzeau Folles 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 09 28  tourisme@montsdulimousin.fr

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English : Visite guidée Le dolmen des Goudours

L’événement Visite guidée Le dolmen des Goudours Folles a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Monts du Limousin

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