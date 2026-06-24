Visite guidée Le viaduc de Rocherolles Folles
jeudi 30 juillet 2026 · Folles
Informations pratiques
Folles
Visite guidée Le viaduc de Rocherolles
Parking Viaduc de Rocherolles Folles Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Venez en visiteur, repartez en ami ! Suivez Sylvie au départ du parking du viaduc de Rocherolles. Elle vous guide au bord de la Gartempe puis vous empruntez avec elle un petit sentier qui monte, qui monte… Et là, c’est l’effet Waouh ! , votre effort est récompensé puisque vous profitez d’une vue imprenable sur le viaduc. A cet endroit, Sylvie raconte la construction de ce bel édifice et bien plus encore ! Le matin, pour celles et ceux qui souhaitent découvrir une autre pépite dans la commune de Folles, ce sera le dolmen des Goudours et toujours avec Sylvie, notre Greeter ! .
Parking Viaduc de Rocherolles Folles 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 09 28 tourisme@montsdulimousin.fr
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English : Visite guidée Le viaduc de Rocherolles
L’événement Visite guidée Le viaduc de Rocherolles Folles a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Monts du Limousin
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