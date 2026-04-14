Objectivité et sincérité dans les sciences et les médias, INSTN, Saclay

Objectivité et sincérité dans les sciences et les médias Jeudi 16 avril, 10h00 INSTN Essonne

inscription gratuite mais obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T12:00:00+02:00

La prochaine séance du Séminaire CEA-SHS se tiendra au CEA-Saclay (INSTN) le jeudi 16 avril 2026 de 10h à 12h et portera sur : Objectivité et sincérité dans les sciences et les médias

Nous aurons l’honneur d’écouter deux spécialistes en philosophie et en sciences de l’information et de la communication:

Marie-France CHAMBAT-HOUILLON (Université Paris-Panthéon-Assas, Centre d’Analyse et de Recherche Interdisciplinaires sur les Médias (CARISM)) – La sincérité à l’épreuve des médias ?

Marie-France Chambat-Houillon est Professeure en Sciences de l’information et de la communication à l’Université Paris-Panthéon-Assas et membre du CARISM. Ses travaux portent sur les énonciations médiatiques et les récits, les enjeux intermédiaux entre anciens et nouveaux médias et les archives audiovisuelles, avec une attention particulière portée aux enjeux de crédibilité des médias.

Vincent ISRAËL-JOST (CEA, Larsim) – Les paradoxes de l’objectivité

Vincent Israël-Jost est Ingénieur-chercheur en éthique appliquée à l’IA au CEA (LARSIM). Titulaire de deux doctorats (en mathématiques et en philosophie), il analyse les objets techniques et les pratiques scientifiques — notamment en imagerie médicale — à partir des concepts de la philosophie des sciences. Il est l’auteur d’un ouvrage sur L’observation scientifique (Classiques Garnier, 2015) et a conduit un projet de recherche sur l’objectivité des images reconstruites numériquement, ayant abouti à la publication du livre Objectivité(s) (L’Harmattan, 2021).

Programme à venir :

4 juin 2026 – les organoïdes : aspects sociologiques, anthropologiques, juridiques et éthiques

Si vous souhaitez vous assurer de recevoir les informations relatives au séminaire CEA-SHS, inscrivez-vous à la liste de diffusion (environ 1 message par mois) : LISTE DE DIFFUSION Vous pouvez également vous en désinscrire à la même adresse. Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est engagé dans une démarche de protection des données à caractère personnel qu’il traite. Le CEA a désigné un Délégué à la Protection des Données qui est habilité à connaître de l’ensemble des problématiques relatives à la protection des Données à Caractère Personnel. Vous pouvez le contacter aux coordonnées suivantes : dpd@cea.fr

Si vous souhaitez proposer une séance du séminaire CEA-SHS, veuillez contacter etienne.aucouturier@cea.fr

Page de l’évènement : https://msh-paris-saclay.fr/agenda/objectivite-et-sincerite-dans-les-sciences-et-les-medias/

Evènement en partenariat avec la MSH Paris-Saclay

INSTN Centre CEA de Saclay – Gif-sur-Yvette Saclay 91400 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evento.renater.fr/survey/seminaire-cea-shs-objectivite-et-sincerite-dans-les-sciences-et-dans-les-medias-zny0rbcs »}] [{« link »: « mailto:dpd@cea.fr »}, {« link »: « mailto:etienne.aucouturier@cea.fr »}, {« link »: « https://msh-paris-saclay.fr/agenda/objectivite-et-sincerite-dans-les-sciences-et-les-medias/ »}]

Séminaire humanités et sciences sociales du CEA séminaireSHS CEA

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