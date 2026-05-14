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Objets du Passé Brocante Objets du Passé Talmont-Saint-Hilaire

Objets du Passé Brocante Objets du Passé Talmont-Saint-Hilaire vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Objets du Passé

Adresse : 266 Rue de la Tremoille

Ville : 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Département : Vendée

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Talmont-Saint-Hilaire

Objets du Passé Brocante

Objets du Passé 266 Rue de la Tremoille Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 09:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :
2026-05-15

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Objets du Passé 266 Rue de la Tremoille Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 7 69 05 21 75 

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English :

L’événement Objets du Passé Brocante Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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