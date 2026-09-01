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AGENDA · Chiddes

Observation ciel étoilé Chiddes

vendredi 11 septembre 2026 · Chiddes

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Ville
58170 Chiddes
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Chiddes

Observation ciel étoilé

Chiddes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11 22:30:00

Date(s) :
2026-09-11

Vendredi 11 septembre Observation du ciel étoilé

Voyagez dans la voie lactée avec Clément, Astroguide en Morvan, et profitez encore un peu du ciel d’été. Saturne, Vénus, Neptune et la galaxie d’Andromède n’attendent plus que vous !

Chiddes
️ À partir de 20h30
Conseillé à partir de 6 ans
Nos amis les chiens ne sont pas acceptés
Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés, ainsi que de l’eau et une lampe torche ou de poche, avec lumière rouge si possible.
️ Gratuit

Inscription obligatoire
✉ contact@parcdumorvan.org
☎ 03 86 78 79 57

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.   .

Chiddes 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57  contact@parcdumorvan.org

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English :

L’événement Observation ciel étoilé Chiddes a été mis à jour le 2026-08-25 par Maison du Tourisme PNRM

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