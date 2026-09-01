Informations pratiques

Chiddes

Observation ciel étoilé

Chiddes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11 22:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Vendredi 11 septembre Observation du ciel étoilé

Voyagez dans la voie lactée avec Clément, Astroguide en Morvan, et profitez encore un peu du ciel d’été. Saturne, Vénus, Neptune et la galaxie d’Andromède n’attendent plus que vous !

Chiddes

️ À partir de 20h30

Conseillé à partir de 6 ans

Nos amis les chiens ne sont pas acceptés

Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés, ainsi que de l’eau et une lampe torche ou de poche, avec lumière rouge si possible.

️ Gratuit

Inscription obligatoire

✉ contact@parcdumorvan.org

☎ 03 86 78 79 57

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail. .

Chiddes 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

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English :

L’événement Observation ciel étoilé Chiddes a été mis à jour le 2026-08-25 par Maison du Tourisme PNRM