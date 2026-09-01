Observation ciel étoilé Chiddes
vendredi 11 septembre 2026 · Chiddes
Informations pratiques
Chiddes
Observation ciel étoilé
Chiddes Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11 22:30:00
Date(s) :
2026-09-11
Vendredi 11 septembre Observation du ciel étoilé
Voyagez dans la voie lactée avec Clément, Astroguide en Morvan, et profitez encore un peu du ciel d’été. Saturne, Vénus, Neptune et la galaxie d’Andromède n’attendent plus que vous !
Chiddes
️ À partir de 20h30
Conseillé à partir de 6 ans
Nos amis les chiens ne sont pas acceptés
Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés, ainsi que de l’eau et une lampe torche ou de poche, avec lumière rouge si possible.
️ Gratuit
Inscription obligatoire
✉ contact@parcdumorvan.org
☎ 03 86 78 79 57
️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail. .
Chiddes 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
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English :
L’événement Observation ciel étoilé Chiddes a été mis à jour le 2026-08-25 par Maison du Tourisme PNRM