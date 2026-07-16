Observation de la statue Jeanne d’Arc de Louis Fournier, Place Jeanne-d’Arc, Patay

Informations pratiques

Observation de la statue Jeanne d’Arc de Louis Fournier 19 et 20 septembre Place Jeanne-d’Arc Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:30:00+02:00

Conçue par l’architecte Achille Mothiron, la statue de Jeanne d’Arc de 3,56 m reposant sur un socle de 2,86 ma été sculptée par Louis Fournier selon le même modèle qu’il a exécuté à Beaugency, en 1894. En bronze, elle est fondue par la fonderie Capitain-Gény et Cie (Haute-Marne). L’inauguration a été largement commentée par la presse orléanaise de l’époque et vous trouverez la transcription des longs articles du « Le journal du Loiret », du 23 et du 25 juin 1913, sur le site https://www.effetdecerf.fr/statue-de-jeanne-d-arc/. Vous y verrez aussi des cartes postales illustrant cette fête avec les décors grandioses que la ville avait installés pour cette occasion.

Place Jeanne-d’Arc Place Jeanne-d’Arc, 45310 Patay Patay 45310 place jeanne d’arc Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.effetdecerf.fr/statue-de-jeanne-d-arc/ »}, {« link »: « https://www.effetdecerf.it/statuerde-Jeanne-d-arc/ »}]

Conçue par l’architecte Achille Mothiron, la statue de Jeanne d’Arc de 3,56 m reposant sur un socle de 2,86 ma été sculptée par Louis Fournier selon le même modèle qu’il a exécuté à Beaugency, en En…

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