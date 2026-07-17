Visite commentée, Église Saint-André, Patay

Informations pratiques

Visite commentée 19 et 20 septembre Église Saint-André Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Église classée Monument Historique en 1925. Divers mobiliers classés MH conservés dans l’édifice, dont des vitraux représentant Jeanne d’Arc.

L’église a été détruite et reconstruite plusieurs fois au cours des siècles. Ses plus anciens éléments tangibles datent du XIIᵉ-XIIIᵉ siècle, comme la porte murée côté sud, encore visible de l’extérieur. La tour carrée date du XVᵉ siècle, tandis que le transept ainsi que la flèche datent du XVIᵉ siècle.

À l’intérieur, une Vierge à l’Enfant, en bois, et une peinture murale représentative de l’art macabre, datent du XVᵉ siècle. Il y a deux plaques commémoratives du XVIIᵉ siècle, d’autres du XVIIIᵉ et XIXᵉ siècle, un tableau de la Nativité (262 cm x 182 cm) du XVIIᵉ siècle, tous protégés au titre des monuments historiques.

Les peintures de l’abside sont du XIXᵉ siècle ainsi que les copies en plâtre des culots de la salle des Thèses de l’ancienne université d’Orléans (XVᵉ siècle).

Dans la chapelle latérale se trouvent deux vitraux à la mémoire de la bataille de Patay du 18 juin 1429 réalisés par François Lorin, à Chartres, pour le 500ème anniversaire de cette victoire de Jeanne d’Arc grâce à une souscription publique en 1929.

Il existe une brochure illustrée de 40 pages sur cette église, téléchargeable à partir de https://www.effetdecerf.fr/eglise-st-andre-de-patay/.

Église Saint-André 1 rue Trianon, 45310 Patay Patay 45310 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.effetdecerf.fr/eglise-st-andre-de-patay/ »}] Église à trois nefs dont la construction s’étend du XIIIe au XVe siècle. Les retombées des voûtes s’appuient sur des culots sculptés de feuillages et de personnages. Le clocher est implanté au nord du chœur. Son fût carré sur lequel reposent quatre clochetons, est prolongé par une élégante flèche très effilée.

Église classée Monument Historique en 1925. Divers mobiliers classés MH conservés dans l’édifice, dont des vitraux représentant Jeanne d’Arc.

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