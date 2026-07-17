Visite libre et animation, Musée de la bataille de Patay, Patay

Informations pratiques

Visite libre et animation 19 et 20 septembre Musée de la bataille de Patay Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dédié à la victoire de Jeanne d’Arc et à la bataille de Patay du 18 juin 1429, ce local prêté par un mécène permet d’accueillir des groupes jusqu’à 25 visiteurs, pour diffuser la connaissance de l’histoire de Jeanne d’Arc et de la bataille de Patay.

Musée de la bataille de Patay 23 place de la Halle 45310 Patay Patay 45310 Loiret Centre-Val de Loire 0238757315 https://www.effetdecerf.fr/ À défaut de vestiges de la bataille de Patay, sont exposés des fers à cheval authentiques de cette époque (15e), trouvés dans les champs agricoles des environs de Patay, sur le chemin de Blois utilisé alors par par les armées.

Vous y trouverez aussi :

• Une vidéo animée conçue spécialement pour enfants « Jeanne d’Arc, Orléans et la Bataille de Patay », appréciée aussi par les adultes

• un diaporama audio sur la campagne de Loire (pour ados et adultes);

• une gravure de Jeanne d’Arc (XVIIe siècle) ;

• une vitrine des collections d’« assiettes parlantes » Histoire de Jeanne d’Arc, en porcelaine opaque de Gien (19e) ;

• « L’album de Jeanne d’Arc » de Maurice Boutet de Monvel (début XXe siècle) ;

• un étendard original d’une Jeanne d’Arc d’Orléans (1989) ;

• la reproduction de l’exposition « Jeanne d’Arc en chemise et en pantalon » du Centre Charles Péguy, Orléans (1er avril – 26 août 2016) ;

• de nombreux panneaux explicatifs sur l’Histoire de la guerre de Cent Ans ;

• un mannequin de Jeanne d’Arc dans sa robe rouge qu’elle portait pour se rendre à Vaucouleurs ;

• la sculpture d’un cerf en fil métallique (artiste : Eddie Bourgeois) ;

• des tableaux originaux de Patay et de Jeanne d’Arc (artiste Pierre Rebichon) ;

• de nombreuses reproductions d’œuvres de Maurice Boutet de Monvel ;

En vente :

• Les jeux de société créés par l’association « Effet de Cerf » sur la campagne de Loire : un jeu d’échecs et un jeu de l’oie (en français, anglais et allemand) ;

• Livret « Jeanne d’Arc, de Chinon à Patay » ;

• Médaille : Jeanne d’Arc et la ville de Patay ;

• Gobelets avec logo « effetdecerf »

Une carte postale « La Bataille de Patay « de Maurice Boutet de Montvel est offerte à tout visiteur. parkings à proximité

Dédié à la victoire de Jeanne d’Arc et à la bataille de Patay du 18 juin 1429.

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