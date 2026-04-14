Observation de l’éclipse de soleil Observatoire de Kerzouar Saint-Renan
Observation de l’éclipse de soleil Observatoire de Kerzouar Saint-Renan mercredi 12 août 2026.
Saint-Renan
Observation de l’éclipse de soleil
Observatoire de Kerzouar Ecole Diwan Rue de Kerzouar Saint-Renan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 23:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Le club Pégase vous accueille de 19h à 23h pour une soirée d’observation exceptionnelle ! .
Observatoire de Kerzouar Ecole Diwan Rue de Kerzouar Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne
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English : Observation de l’éclipse de soleil
L’événement Observation de l’éclipse de soleil Saint-Renan a été mis à jour le 2026-04-14 par OT IROISE BRETAGNE
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