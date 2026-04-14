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Observation de l’éclipse de soleil Observatoire de Kerzouar Saint-Renan

Observation de l’éclipse de soleil Observatoire de Kerzouar Saint-Renan mercredi 12 août 2026.

Lieu : Observatoire de Kerzouar

Adresse : Ecole Diwan Rue de Kerzouar

Ville : 29290 Saint-Renan

Département : Finistère

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Renan

Observation de l’éclipse de soleil

Observatoire de Kerzouar Ecole Diwan Rue de Kerzouar Saint-Renan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Le club Pégase vous accueille de 19h à 23h pour une soirée d’observation exceptionnelle !   .

Observatoire de Kerzouar Ecole Diwan Rue de Kerzouar Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne  

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English : Observation de l’éclipse de soleil

L’événement Observation de l’éclipse de soleil Saint-Renan a été mis à jour le 2026-04-14 par OT IROISE BRETAGNE

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