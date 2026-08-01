Informations pratiques

Fussy

Observation de l’Éclipse Partielle de Soleil du 12 août

Place du 8 mai 1945 Fussy Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Observez l’éclipse solaire partielle du 12 août 2026 à Fussy aux côtés des astronomes amateurs de la SAPC.

La Société Astronomique Populaire du Centre vous donne rendez-vous mercredi 12 août 2026, à partir de 18h, sur la pelouse de la mairie de Fussy pour observer l’éclipse solaire partielle. Les astronomes amateurs de la SAPC proposeront des animations et des observations à l’aide d’instruments adaptés. Des lunettes spéciales pour l’observation du Soleil seront également mises à disposition du public au tarif de 1,50 €. Une occasion privilégiée de découvrir ce phénomène astronomique en toute sécurité, l’observation directe du Soleil sans protection adaptée pouvant provoquer des séquelles irréversibles. .

Place du 8 mai 1945 Fussy 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 6 37 08 16 47

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English :

Watch the partial solar eclipse on August 12, 2026, in Fussy alongside amateur astronomers from the SAPC.

L’événement Observation de l’Éclipse Partielle de Soleil du 12 août Fussy a été mis à jour le 2026-07-30 par OT BOURGES