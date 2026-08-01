Observation de l’Éclipse Partielle de Soleil du 12 août Fussy
mercredi 12 août 2026 · Fussy
Informations pratiques
Fussy
Observation de l’Éclipse Partielle de Soleil du 12 août
Place du 8 mai 1945 Fussy Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Observez l’éclipse solaire partielle du 12 août 2026 à Fussy aux côtés des astronomes amateurs de la SAPC.
La Société Astronomique Populaire du Centre vous donne rendez-vous mercredi 12 août 2026, à partir de 18h, sur la pelouse de la mairie de Fussy pour observer l’éclipse solaire partielle. Les astronomes amateurs de la SAPC proposeront des animations et des observations à l’aide d’instruments adaptés. Des lunettes spéciales pour l’observation du Soleil seront également mises à disposition du public au tarif de 1,50 €. Une occasion privilégiée de découvrir ce phénomène astronomique en toute sécurité, l’observation directe du Soleil sans protection adaptée pouvant provoquer des séquelles irréversibles. .
Place du 8 mai 1945 Fussy 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 6 37 08 16 47
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English :
Watch the partial solar eclipse on August 12, 2026, in Fussy alongside amateur astronomers from the SAPC.
L’événement Observation de l’Éclipse Partielle de Soleil du 12 août Fussy a été mis à jour le 2026-07-30 par OT BOURGES
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