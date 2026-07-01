Observation des chauve-souris La Grange du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon
mardi 28 juillet 2026 · La Grange du Clou · Saint-Cyr-sur-Menthon
Informations pratiques
Saint-Cyr-sur-Menthon
Observation des chauve-souris
La Grange du Clou All. du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon Ain
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:30:00
fin : 2026-07-28 21:30:00
Date(s) :
2026-07-28
rendez-vous pour une soirée insolite à la Grange du Clou pour découvrir un animal aussi discret que fascinant. Pensez à vos pique nique.
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La Grange du Clou All. du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
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English :
Join us for a unique evening at La Grange du Clou to discover an animal that’s as elusive as it is fascinating. Don’t forget to bring your picnic.
L’événement Observation des chauve-souris Saint-Cyr-sur-Menthon a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
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