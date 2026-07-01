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AGENDA · Saint-Cyr-sur-Menthon

Observation des chauve-souris La Grange du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon

mardi 28 juillet 2026 · La Grange du Clou · Saint-Cyr-sur-Menthon

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
La Grange du Clou
Adresse
All. du Clou
Ville
01380 Saint-Cyr-sur-Menthon
Département
Ain
Tarif
5 5 5

Saint-Cyr-sur-Menthon

Observation des chauve-souris

La Grange du Clou All. du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon Ain

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:30:00
fin : 2026-07-28 21:30:00

Date(s) :
2026-07-28

rendez-vous pour une soirée insolite à la Grange du Clou pour découvrir un animal aussi discret que fascinant. Pensez à vos pique nique.
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La Grange du Clou All. du Clou Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20  tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Join us for a unique evening at La Grange du Clou to discover an animal that’s as elusive as it is fascinating. Don’t forget to bring your picnic.

L’événement Observation des chauve-souris Saint-Cyr-sur-Menthon a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle

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