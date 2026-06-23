Vente de pains La grange du clou Saint-Cyr-sur-Menthon
Vente de pains La grange du clou Saint-Cyr-sur-Menthon dimanche 19 juillet 2026.
Saint-Cyr-sur-Menthon
Vente de pains
La grange du clou Allée du clou Saint-Cyr-sur-Menthon Ain
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
le pain
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Vente de pain cuit dans le four à bois de la Grange du clou par les Enfarinés.
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La grange du clou Allée du clou Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 98 17 24
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English :
Sale of bread baked in the wood-fired oven at La Grange du Clou by Les Enfarinés.
L’événement Vente de pains Saint-Cyr-sur-Menthon a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle