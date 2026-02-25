Observation des étoiles esplanade du château Les Baux-de-Provence

Observation des étoiles

Samedi 4 juillet 2026 de 19h à 23h. esplanade du château Esplanade du Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

L’association des astronomes du Delta a définitivement posé ses télescopes aux Baux-de-Provence. Elle proposera des observations du ciel sur l’esplanade du château. Sur réservation à l’office de tourisme

soirée autour de l’astronomie conférences, observations, stands, etc.

Lorsque la nuit tombe sur le rocher des Baux-de-Provence, le ciel se dévoile dans toute sa profondeur.

Loin des sources de pollution lumineuse, le village perché offre un cadre privilégié pour l’observation des étoiles. .

esplanade du château Esplanade du Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

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English :

The Association des Astronomes du Delta has finally set up its telescopes in Les Baux-de-Provence. They will be offering sky observations on the château esplanade. Reservations required at the tourist office

L’événement Observation des étoiles Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme des Baux de Provence