Observation des étoiles esplanade du château Les Baux-de-Provence
Observation des étoiles esplanade du château Les Baux-de-Provence samedi 4 juillet 2026.
Observation des étoiles
Samedi 4 juillet 2026 de 19h à 23h. esplanade du château Esplanade du Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 23:00:00
Date(s) :
2026-07-04
L’association des astronomes du Delta a définitivement posé ses télescopes aux Baux-de-Provence. Elle proposera des observations du ciel sur l’esplanade du château. Sur réservation à l’office de tourisme
soirée autour de l’astronomie conférences, observations, stands, etc.
Lorsque la nuit tombe sur le rocher des Baux-de-Provence, le ciel se dévoile dans toute sa profondeur.
Loin des sources de pollution lumineuse, le village perché offre un cadre privilégié pour l’observation des étoiles. .
esplanade du château Esplanade du Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
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English :
The Association des Astronomes du Delta has finally set up its telescopes in Les Baux-de-Provence. They will be offering sky observations on the château esplanade. Reservations required at the tourist office
L’événement Observation des étoiles Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme des Baux de Provence