Observation des oiseaux de la zone humide du site de Courpain Ouvrouer-les-Champs samedi 20 juin 2026.

Ouvrouer-les-Champs

Observation des oiseaux de la zone humide du site de Courpain

Ouvrouer-les-Champs Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-12-12 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-07-25 2026-08-08 2026-09-26 2026-12-12

Pour découvrir les oiseaux du site de Courpain, un animateur sera sur place, à l’observatoire pour vous accueillir de 14h à 17h.

Le site de Courpain abrite un grand nombre d’oiseaux. Pour les découvrir, un animateur de la maison de Loire du Loiret sera sur place, à l’observatoire pour vous accueillir de 14h à 17h .

Ouvrouer-les-Champs 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60 accueil@maisondeloire45.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To discover the birds of the Courpain site, an animator will be on site at the observatory to welcome you from 2 to 5 pm.

L’événement Observation des oiseaux de la zone humide du site de Courpain Ouvrouer-les-Champs a été mis à jour le 2026-05-23 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS