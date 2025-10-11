Sortie nature Chantier Nature

Site naturel de Courpain Ouvrouer-les-Champs Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Le site de Courpain a besoin de vous! Apporter vêtements de terrain et gants. .

Site naturel de Courpain Ouvrouer-les-Champs 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60 accueil@maisondeloire45.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie nature Chantier Nature Ouvrouer-les-Champs a été mis à jour le 2026-02-28 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS