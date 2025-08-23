Sortie naturaliste accompagnée Les papillons du site de Courpain Ouvrouer-les-Champs
Sortie naturaliste accompagnée Les papillons du site de Courpain Ouvrouer-les-Champs samedi 22 août 2026.
Sortie naturaliste accompagnée Les papillons du site de Courpain
Site naturel de Courpain Ouvrouer-les-Champs Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Découverte des papillons qui peuplent le site de Courpain. .
Site naturel de Courpain Ouvrouer-les-Champs 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60 accueil@maisondeloire45.org
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English :
L’événement Sortie naturaliste accompagnée Les papillons du site de Courpain Ouvrouer-les-Champs a été mis à jour le 2026-02-28 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS