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Observation des rapaces NISTOS Nistos

Observation des rapaces NISTOS Nistos vendredi 15 mai 2026.

Lieu : NISTOS

Adresse : Cap Nestès (station de Nistos)

Ville : 65150 Nistos

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Nistos

Observation des rapaces

NISTOS Cap Nestès (station de Nistos) Nistos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 09:30:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Balade en famille pour découvrir et observer les rapaces à Cap Nestès !

A partir de 5 ans
Tarif 30€ adulte et 20€/enfant
Tarif famille (à partir de 3 enfants) 20€/personne
Réservations obligatoires 05 62 99 21 30 ou reservation@neste-barousse.fr
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NISTOS Cap Nestès (station de Nistos) Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30  reservation@neste-barousse.fr

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English :

A family outing to discover and observe birds of prey at Cap Nestès!

Ages 5 and up
Price: 30? per adult and 20? per child
Family price (3 children or more): 20?/person
Reservations essential: 05 62 99 21 30 or reservation@neste-barousse.fr

L’événement Observation des rapaces Nistos a été mis à jour le 2026-04-29 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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