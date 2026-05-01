Créon

Observation du ciel à Créon

Rue Régano Créon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 19:00:00

fin : 2026-10-17 22:00:00

Date(s) :

2026-05-13 2026-10-17

À partir de différents sites de Créon (Rue Régano et Stade de Créon), laissez-vous guider par un astronome pour une exploration fascinante de la voûte céleste, que ce soit à l’œil nu, avec votre propre équipement ou grâce au matériel prêté sur place. Cette soirée ouverte à tous propose également des cartes du ciel, des guides pratiques ainsi que des jeux et des ateliers ludiques pour décrypter les constellations. Afin de profiter pleinement de l’expérience, il est vivement conseillé d’apporter des sièges, des gourdes et surtout des vêtements très chauds, couvertures et chaussettes incluses, car les températures chutent rapidement une fois la nuit tombée, même en période estivale. Attention, le maintien de cette activité est strictement conditionné aux réservations sans inscrits, la séance sera annulée, alors ne tardez pas à valider votre participation. .

Rue Régano Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 54 44 bibliotheque@mairie-creon.fr

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English : Observation du ciel à Créon

L’événement Observation du ciel à Créon Créon a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de l’Entre-deux-Mers