Observations naturalistes « faune méditerranéenne nocturne », Muséum d’histoire naturelle de Marseille, Marseille

Observations naturalistes « faune méditerranéenne nocturne » Samedi 23 mai, 21h00 Muséum d’histoire naturelle de Marseille Bouches-du-Rhône

Inscription obligatoire 0491145955

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Observations naturalistes « faune méditerranéenne nocturne »

à 21h et à 22h

Connaissez-vous la biodiversité secrète et nocturne du Parc Longchamp ? Certains animaux deviennent actifs lorsque qu’arrive la tranquillité de la nuit et disposent de sens développés pour vivre dans l’obscurité. Les naturalistes de la LPO PACA vous guident à la rencontre, par l’observation et l’écoute, de cette petite faune sauvage (grenouilles, petits mammifères, papillons et insectes nocturnes), qui vit dans le parc Longchamp, alors que les allées sont désertées par les promeneurs.

Parc Longchamp avec la LPO PACA

Durée : environ 1h

Pré-inscription obligatoire, à partir du 30 mars : museum-publics@marseille.fr ou par téléphone : 04 91 14 59 55, du lundi au vendredi

Muséum d’histoire naturelle de Marseille boulevard Philippon 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 14 59 50 https://musees.marseille.fr/museum-dhistoire-naturelle-de-marseille-mhnm-0 [{« link »: « mailto:museum-publics@marseille.fr »}] Situé dans un site exceptionnel, le Palais Longchamp, le Muséum d’histoire naturelle de Marseille est un établissement patrimonial, scientifique et culturel de premier plan. Labellisé Musée de France, cet outil essentiel de partage des savoirs se distingue par la qualité de ses collections naturalistes (botanique, zoologie, paléontologie…).

Plus de 610 000 spécimens sont conservés, dont 1 % seulement sont présentés. Résolument tournée vers les problématiques actuelles liées au développement durable, à la biodiversité, aux sciences et à la santé, le Muséum vise à permettre à près de 140 000 visiteurs par an, dont plus de 14 000 scolaires, d’accéder à un socle commun de connaissances pour faire face aux enjeux actuels de notre société. Accès :

Métro ligne 1, station 5 avenues Longchamp – Tramway ligne 2, arrêt Longchamp

Observations naturalistes « faune méditerranéenne nocturne »

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